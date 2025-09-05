Lionel Messi
Messi continua a deixar futuro em aberto: «Aconteça o que acontecer…»
Lionel Messi poderá ter feito o último jogo pela seleção da Argentina. Naquele que foi apontando como o jogo de despedida, da madrugada desta sexta-feira, o avançado de 38 anos marcou dois golos na vitória por 3-0 frente à Venezuela.
Após o jogo, Messi afirmou não ter tomado ainda a decisão sobre se marcará presença no Mundial de 2026. Posteriormente a essas declarações, fez ainda uma publicação nas redes sociais, novamente deixando o futuro em aberto.
«Uma noite muito especial que ainda me deixa sem palavras de emoção. Obrigado de coração a todas as pessoas pelo carinho e por sempre nos apoiarem. Aconteça o que acontecer e seja qual for o futuro, que só Deus sabe... Vamos, Argentina!», pode ler-se na publicação
