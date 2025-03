O internacional argentino, Lionel Messi, comentou o facto de não ter sido convocado para os jogos com o Uruguai e o Brasil, referentes à qualificação do Mundial 2026.

«É uma pena perder estes dois jogos tão especiais com as seleções do Uruguai e do Brasil. Como sempre, queria estar presente, mas no último momento, uma lesão não muito importante obriga-me a parar por um tempo. Vou estar a acompanhar e a apoiar como um adepto. Vamos Argentina!», escreveu o capitão da seleção argentina no Instagram.

Recorde-se que Messi fazia parte da lista de 33 pré-convocados, mas por conta de uma lesão no adutor foi riscado da convocatória final.

A Argentina joga com o Uruguai na sexta-feira, dia 21 de março, e com o Brasil na quarta-feira, dia 26 do mesmo mês.