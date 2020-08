A notícia da vontade de Lionel Messi de abandonar o Barcelona caiu como uma «bomba» no mundo do futebol, mas não só. Mesmo em outros desportos, o desejo de La Pulga não deixou ninguém indiferente.

Nas redes sociais, por exemplo, os Chicago Bulls recuperaram uma fotografia de Messi com a camisola da franquia do estado de Illinois, com dois olhos na legenda, como que a sugerir que o astro argentino podia ser mais uma estrela a espalhar magia no United Center.