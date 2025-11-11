Lionel Messi e Barcelona são dois temas que irão ficar interligados para sempre na história do futebol. Em entrevista ao jornal SPORT, o astro argentino voltou a falar da saída «estranha» do clube catalão, das saudades que tem da cidade espanhola e do momento favorito com a camisola do clube centenário:

Como se sente com o carinho dos adeptos do Barcelona?

«É incrível. Tudo o que recebo de Barcelona, ​​das pessoas e daquele tempo que partilhámos. Enche-me sempre de nostalgia e muita emoção. A verdade é que sinto muita falta de todos aqueles momentos. Talvez aprecie mais agora do que quando tudo aconteceu, devido à rotina diária e o que significava jogar partida após partida, pensar na próxima e sem poder aproveitar o que estávamos a fazer. Hoje, vendo tudo mais calmo e relaxado, de longe e depois de alguns anos, a sensação é muito melhor.

Como viveu a saída do clube que representou por mais de 20 anos?

«Fiquei com uma sensação estranha quando saí, por causa da forma como tudo aconteceu. Acabei por jogar os últimos anos sem adeptos devido à pandemia. Depois de passar a vida inteira lá, não saí da maneira que imaginei e sonhei. Imagina jogar toda a minha carreira na Europa, no Barcelona, e depois vir para cá (Miami), como vim. Era o meu plano. A despedida também foi um pouco estranha, por causa da situação e tudo o resto. Mas tudo bem, acho que o carinho dos adeptos estará sempre presente por tudo o que passámos.

Qual o momento favorito com a camisola do Barcelona?

«É difícil escolher apenas um. Graças a Deus, tive a sorte de vivenciar tantos momentos. Não sei, geralmente quando falamos de felicidade, pensamos em títulos, conquistas e coisas importantes que realizámos. Mas o primeiro sexteto com o Guardiola foi extraordinário. A última Liga dos Campeões com Luis Enrique também. É difícil escolher apenas um momento».