Lionel Messi tem, neste momento, as três fotos de desporto com mais gostos no Instagram.

Em julho, quando venceu a Copa América, o jogador argentino partilhou uma imagem com o troféu no balneário. A imagem, que conta agora com 21,8 milhões de likes, rapidamente se tornou na foto de desporto com mais gostos, destronando uma publicação de Cristiano Ronaldo.

O jogador português, que é a pessoa com mais seguidores no Instagram, tinha o anterior recorde com mais de 19 milhões de likes numa foto de homenagem a Maradona, quando o astro argentino morreu.

Desde então, mais duas publicações de Messi passaram a barreira os 20 milhões de gostos: a imagem com a camisola do PSG (21,6 milhões) e a despedida do Barcelona (20,9 milhões).

Estas são então as três fotos de desporto com mais likes na rede social, mas ainda estão longe do recorde absoluto que é de 55,3 milhões de gostos para a imagem de um ovo, numa contra criada de propósito para retirar o título de imagem com mais likes a Kylie Jenner.