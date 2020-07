Lenda dos Camarões, Roger Milla foi um dos grandes avançados do futebol mundial no final do século XX, principalmente na década de 80.

Milla marcou 460 golos ao longo da carreira, mas diz que esse número podia ser superior se tivesse tido um companheiro de equipa como... Lionel Messi.

«O que penso sobre a situação de Messi no Barcelona? Dizem-se muitas coisas, mas não sei o que é verdade e o que não é. Fica difícil pronunciar-me sobre isto. Leo Messi está entre os melhores e o Barça devia fazer tudo para o manter», afirmou, em entrevista ao Sport.

«Se eu tivesse jogado com um jogador como ele, tinha marcado cinco golos por jogos», acrescentou depois, apesar de opinar que Pelé é o melhor jogador de sempre.