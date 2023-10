Lionel Messi, atual jogador do Inter Miami (Estados Unidos) venceu nesta segunda-feira a oitava Bola de Ouro da sua carreira, superando a concorrência de Haaland e Mbappé.

A conquista do Mundial pela seleção da Argentina, quando ainda era jogador do Paris Saint-Germain, teve um impacto considerável na atribuição do troféu.

Ronaldo ri-se de Bola de Ouro entregue a «um jogador retirado»

Na ressaca da coroação, Messi concedeu uma entrevista ao L’Équipe e foi confrontado com a histórica rivalidade com Cristiano Ronaldo, jogador português que deixou de surgir na lista de finalistas à corrida pela Bola de Ouro.

«Foi sempre uma ‘batalha’ muito linda do ponto de vista desportivo. Alimentávamo-nos um ao outro, porque somos os dois muito competitivos. Ele queria sempre ganhar a todos e em tudo. Penso que foi uma época muito linda para nós e para as pessoas que gostam do futebol», salientou o argentino.

Os confrontos entre Barcelona e Real Madrid – sobretudo - e entre Argentina e Portugal proporcionaram duelos inesquecíveis.

«Penso que o que fizemos durante tanto tempo tem muito mérito. Como se costuma dizer, é fácil chegar, o difícil é manter, e nós mantivemo-nos no topo durante dez, quinze anos, não sei quanto tempo. Foi algo muito difícil de manter, foi espetacular e uma linda recordação para todos os que desfrutam do futebol», rematou Messi.

Lionel Messi tem atualmente 36 anos. Cristiano Ronaldo tem 38.