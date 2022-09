Héctor Castellanos, jogador da seleção das Honduras, tinha uma missão especial para o duelo com a Argentina (0-3): marcar Lionel Messi. O experiente médio do Motagua não largou o craque celeste e até travou um diálogo curioso com o adversário.

«O Messi perguntou-me: 'vais mesmo andar a seguir-me o jogo todo? E eu respondi-lhe: 'a verdade é que sim, craque'. No final, fiquei com a camisola dele», contou o hondurenho de 29 anos.

Através das redes sociais, Héctor Castellanos partilhou o momento da troca de camisolas com Messi, imortalizado com uma fotografia no relvado. Um dia para mais tarde recordar: «Foi um orgulho para mim marcar o melhor do mundo. Coisas do futebol que felizmente posso viver. Das Honduras para o mundo.»