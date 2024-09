Lionel Messi prepara-se para regressar aos relvados, dois meses depois da lesão sofrida no tornozelo, na final da Copa América, entre Argentina e Colômbia.

A confirmação foi dada pelo técnico do Inter Miami, Gerardo Martino, que noticiou o regresso aos treinos do internacional argentino, esta quinta-feira.

«Voltou aos treinos e está apto para o jogo deste sábado. Depois do treino vamos definir a estratégia com ele, mas sim, está disponível. Voltamos a ter o melhor jogador do mundo, pelo que todos estamos felizes», admitiu o técnico.