Lionel Messi foi homenageado pelo Inter Miami pela conquista da oitava Bola de Ouro. O internacional argentino mostrou o troféu aos adeptos do clube da Major League Soccer, antes do jogo particular frente aos New York City, que a sua equipa perdeu por 2-1.

«Obrigado por esta linda homenagem. É maravilhoso poder partilhar isso com vocês. Estou aqui há pouco tempo, mas parece que já estou há muito. Agradeço a todas as pessoas de Miami pela forma como fui recibido, fizeram-me sentir em casa», afirmou o avançado de 36 anos que esta época fez 15 jogos pelo Inter Miami, tendo marcado 11 golos e feito cinco assistências em 15 jogos.