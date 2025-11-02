Lionel Messi marcou um golaço em cima do minuto 90, na madrugada deste domingo, mas que não foi suficiente para evitar a derrota por 2-1 frente ao Nashville, na segunda mão dos oitavos de final dos play-offs da MLS.

Depois da vitória por 3-1, no passado dia 25, a equipa de Messi teve um pequeno deslize que adiou a passagem aos quartos-de-final da competição.

O Nashville adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, através da conversão de um penálti por parte de Sam Surridge. Ainda antes do intervalo, a equipa da casa aumentou a vantagem, com Josh Bauer a fazer o 2-0 aos 45 minutos.

No segundo tempo, o marcador só sofreu alterações já em cima do apito final, com Rodrigo de Paul a assistir Messi: o argentino recebeu a bola na entrada da área e com um remate certeiro, que passou junto à trave, apontou o único golo da equipa.

O Inter Miami recebe o Nashville no próximo dia 8 de novembro, às 21h, num jogo decisivo que ditará quem segue em frente na competição.