A Argentina venceu o Equador, por 3-0, e está nas meias-finais da Copa América, num encontro em que Lionel Messi foi a chave.

No primeiro jogo na prova como jogador livre, depois de ter chegado ao fim do contrato com o Barcelona, Messi fez as assistências para os golos de Rodrigo de Paul (40 minutos) e Lautaro Martínez (84) e, a acabar (90+3), fechou a contagem de livre direto.

Messi, que completou há poucos dias 34 anos, passou a somar 76 golos e 44 assistências pela Argentina, em 148 jogos, e 13 golos e 16 assistências na Copa América, incluindo os quatro golos e as quatro assistências nos cinco jogos da edição de 2021.

O argentino está agora a um golo de igualar Pelé, que é o sul-americano com mais golos por uma seleção (77).

Lionel Messi is setting the #CopaAmerica alight! 🔥



Four goals and four assists in five matches.



One goal short of Pele's all-time record.



46 goals and assists in 35 matches this year.



Not bad for a 34-year-old free agent.



✍ @NickStoll #OptusSport — Optus Sport (@OptusSport) July 4, 2021

Nas meias-finais, a Argentina defronta a Colômbia, na quarta-feira, e procura um título que foge desde a vitória na Copa América de 1993.

O 3-0 final frente ao Equador esconde, ainda assim, as dificuldades que a formação comanda por Lionel Scaloni sentiu na segunda parte, até ao segundo golo, depois de uma primeira parte que dominou por completo, mas na qual não foi eficaz, Messi incluído.

A formação equatoriana pode queixar-se dos falhanços de Enner Valencia, que teve várias oportunidades para marcar, num jogo em que a entrada ao intervalo do jogador do Sporting Gonzalo Plata melhorou substancialmente o conjunto de Gustavo Alfaro.

Os argentinos, com o benfiquista Otamendi a titular, entraram a dominar, instalaram-se no meio-campo do Equador e criaram a primeira grande oportunidade aos 14 minutos, com Lautaro Martínez a ganhar ao guarda-redes Galindez, mas a ver o seu remate ser intercetado por Arboleda.

Aos 16 minutos, Pezzella surgiu em boa posição na área, mas atirou ao lado, após canto de Messi, que, aos 22, isolado por um atraso disparatado de Gruezo, fez o que o não é habitual, atirando ao poste esquerdo à saída de Galindez.

Um livre de Mena às malhas laterais, aos 35 minutos, foi o primeiro sinal do Equador, que, aos 38, teve uma grande ocasião para marcar, com Enner Valencia, de cabeça, ao primeiro poste, e Franco, ao segundo, a não chegarem a um centro de Palacios.

A Argentina sentiu o perigo, ameaçou aos 39 minutos, por Acuña, e chegou mesmo ao golo aos 40: Messi isolou Nicolás González, Galindez defendeu e a bola sobrou de novo para o 10, para este isolar, desta vez, Rodrigo de Paul, que não podia falhar.

Na parte final da primeira parte, Nicólás González, por duas vezes, após livre de Messi, voltou a falhar, aos 45 minutos, tal como Enner Valencia, aos 45+3, com um cabeceamento ao lado, após centro de Mena, na direita.

Com Estrada e o leão Gonzalo Plata nos lugares de Gruezo e Palacios, os equatorianos entraram melhor na segunda parte, com Enner Valencia a voltar a não acertar, aos 58 e 70 minutos, e Nicolás González quase a marcar na própria baliza, aos 64.

A Argentina só conseguiu criar perigo aos 74 minutos, num remate de fora da área, pouco ao lado, de Messi, que voltou a tentar aos 76, num livre contra a barreira.

Gonzalo Plata assustou novamente aos 80 minutos, mas, aos 84, Hincapie perdeu a bola, perante a pressão de Di María e Messi, que ficou com a bola e, altruísta, num três contra um, assistiu Lautaro Martínez, que fuzilou Galindez.

A discussão do apuramento ficou aí encerrada, mas a Argentina ainda chegou ao terceiro golo, após uma arrancada imparável de Di María, que, isolado, foi travado em falta por Hincapie.

Numa primeira instância, o árbitro assinalou penálti e mostrou o amarelo ao equatoriano, mas, depois de ver as imagens do VAR, mudou para livre e vermelho direto: indiferente, Messi marcou na mesma, colocando a bola junto ao poste esquerdo, aos 90+3 minutos – já tinha marcado de livre direto ao Chile.