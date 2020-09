O pai e agente de Lionel Messi, Jorge Messi, chegou ao início da manhã desta quarta-feira a Barcelona, onde, segundo a imprensa espanhola e argentina, deverá reunir-se com o presidente do clube da Catalunha, Josep Maria Bartomeu, para tentar desbloquear a saída do avançado.

Jorge Messi era esperado pelos jornalistas no aeroporto, mas não quis prestar declarações, limitando-se a dizer: «Não sei de nada.»

Lionel Messi, grande figura do Barcelona nos últimos 15 anos e um dos melhores jogadores de toda a história do futebol, não apareceu na segunda-feira nas instalações do clube para o regresso aos treinos. No domingo, também não compareceu para os testes.

No fim-de-semana, a Liga Espanhola esclareceu que Lionel Messi tem de pagar a cláusula de rescisão para sair do clube.