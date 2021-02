Conselheiro delegado do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge comentou numa entrevista ao Corriere della Sera a reação que teve quando viu o valor do salário de Lionel Messi com o Barcelona vir a público.

«Ri-me», disse o alemão. «Só posso dar-lhe os parabéns porque conseguiu fazer um contrato astronómico», continuou Rummenigge.

O dirigente do Bayern continuou: «Nos últimos dez anos todos cometemos erros, porque gastámos cada vez mais a favor de jogadores e agente. A pandemia demonstrou que temos de dar um passo atrás e voltar a ter um modelo mais racional. Espero que seja possível, mas não será fácil.»

Questionado sobre um possível teto salarial, Rummenigge respondeu que «seria uma boa iniciativa», mas lembrou. «Em 2008, com Platini como presidente da UEFA e Infantino como secretário-geral fomos a Bruxelas para ver se esse era um caminho viável e os políticos sempre nos disseram que iríamos contra a lei europeia», prosseguiu. «Quem sabe, talvez seja este o momento para fazer uma nova tentativa e corrigir o que foi feito nos últimos dez anos», completou sobre o tema.

Quanto a uma reforma do formato da Liga dos Campeões, Rummenigge foi claro na sua opinião: «Será muito mais espetacular e animada que a fase de grupos de hoje, que volta e meia é aborrecida. Será mais difícil passar à fase seguinte.»