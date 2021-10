O Paris Saint-Germain recuperou a liderança perdida por horas para o Manchester City, ao vencer na receção ao Leipzig, por 3-2, em jogo da terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

O avançado português André Silva até marcou, mas Lionel Messi – pois claro – apareceu para ser decisivo, ao bisar para a reviravolta, já dentro dos últimos 25 minutos de jogo.

O 1-0, para o PSG, surgiu aos nove minutos, num contra-ataque rapidíssimo: Draxler colocou em Mbappé e o francês fez o resto.

A resposta do Leipzig surgiu em bom português e aos 28 minutos, com Angeliño a cruzar para André Silva concluir o lance com o pé direito, ao segundo poste.

Na segunda parte, os germânicos passaram para a frente do marcador, novamente à boleia de Angeliño, que caprichou nas assistências: desta feita, foi para Mukiele assinar o 1-2, aos 57 minutos.

Porém, havia um nome maior ainda escondido. Lionel Messi, a passe de Mbappé, fez o 2-2 aos 67 minutos e, aos 74 minutos, assinou o 3-2 final, num penálti ao estilo de Panenka, após falta de Simakan sobre Hakimi

O argentino ainda podia ter feito o 4-2 em novo penálti, mas foi Mbappé a batê-lo já em tempo de compensação… para as ‘nuvens’.

O PSG lidera o grupo A com sete pontos, seguido do Manchester City com seis. O Club Brugge tem quatro e o Leipzig é quarto e último, ainda sem pontos.