Leo Messi recorreu às redes sociais para se despedir do colega e amigo Luis Suárez e criticou publicamente a direção do Barcelona. «Já me vinha habituando à ideia, mas hoje entrei no balneário e a ficha caiu de verdade. Como será difícil não continuar a partilhar o dia a dia contigo, tanto nos relvados quanto fora deles», começou por dizer o argentino numa publicação nas redes sociais.

«Vamos ter muitas saudades. Foram muitos anos, muitos mates, comidas, jantares. Muitas coisas que não vamos esquecer, todos os dias juntos.»

Leo Messi confessou que «vai ser estranho» ver Suárez com outra camisola e ter de o enfrentar e admitiu que não gostou de ver o companheiro sair desta forma. «Merecias que se despedissem de ti como és: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conquistando coisas importantes tanto em grupo quanto individualmente. E não ser expulso como eles fizeram. Mas a verdade é que neste momento nada me surpreende», atirou o argentino.

Luis Suárez está a caminho do Atlético de Madrid, depois de seis temporadas e 198 golos ao serviço do Barcelona.