O Barcelona estreou-se este domingo oficialmente na nova temporada com uma goleada por 4-0 sobre o Villarreal. Foi o festival habitual em Camp Nou, num jogo em que se viu o novo Barcelona de Ronald Koeman, o qual não teve Trincão de início: o português começou no banco, entrando aos 77 minutos para o lugar de Griezmann.

Koeman entrou no jogo com um meio campo de dois homens, formado por Busquets e De Jong, com três homens no meio campo ofensivo, no apoio a Messi: Griezmann na direita, Coutinho no centro e Ansu Fati na esquerda.

Ora Ansu Fati foi precisamente a figura da partida. O jovem fez o primeiro golo, num remate fulminante, um golaço, após assistência de Jordi Alba, e bisou cinco minutos depois, após assistência de Messi. O mesmo Ansu Fati sofreu pouco depois uma falta dentro da área, para penálti que Messi converteu no 3-0. O quarto golo nasceu num autogolo de Pau Torres.

O resultado, refira-se, foi feito na primeira parte. Na segunda parte, o jogo foi mais discutido, com o Villarreal por algumas vezes a ameaçar também marcar. Francisco Trincão, tal como Pjanic, entrou aos 77 minutos, foi jogar para a direita do ataque e ficou perto de marcar numa excelente jogada individual, em que fletiu para o centro e atirou em arco, para grande defesa.