O Inter Miami somou a segunda vitória em três jogos na Major League Soccer, dos Estados Unidos, ao bater Charlotte, em casa, por 1-0.

A equipa voltou a não contar com Lionel Messi, que desta vez viu a partida toda do banco, ainda devido a uma sobrecarga muscular que o tem mantido de fora das opções.

Com as outras estrelas - Jordi Alba, Busquets e Luís Suárez - no onze, o Inter Miami chegou ao golo aos 46 minutos, pelo também argentino Tadeo Allende, que está emprestado pelo Celta Vigo: Luís Suárez fez a assistência e o extremo marcou pelo quarto jogo seguido.

Foi aliás um belo golo: Allende tocou a bola de calcanhar e desmarcou-se entre os adversários, Luis Suárez fez a assistência picando a bola sobre a defesa e o argentino marcou com um remate colocado.

Refira-se, por fim, que o Inter Miami jogou quase uma hora com menos um jogador, depois do guarda-redes Ustari ter sido expulso aos 38 minutos com vermelho direto, por travar em falta um adversário isolado.

A equipa de Messi soma agora 7 pontos ao fim de três jogos e é segunda classificada na Conferência Este, só atrás dos Philadelphia Union, que conta com três triunfos em outros tantos jogos.