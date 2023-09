Lionel Messi vestiu a pele de treinador-adjunto no jogo que a Argentina fez na Bolívia, em La Paz, e que venceu por 3-0, no apuramento para o Mundial 2026. O craque da equipa argentina foi poupado pelo selecionador Lionel Scaloni devido a problemas musculares e nem sequer foi incluído na convocatória.

Ou melhor, não foi incluído como jogador. No entanto, para poder assistir ao encontro no banco de suplentes, acabou por assinar a ficha de jogo como elemento da equipa técnica.

As imagens do jogo mostraram Messi de fato de treino, no banco, junto aos restantes jogadores. Só depois se soube que tinha passado temporariamente por adjunto de Scaloni para poder estar no local. Foi essa a informação avançada pelo canal argentino de televisão TNT Sports.

O selecionador explicou que Messi «não estava em condições de ser utilizado, já que não se sentia confortável no último treino». Decidiram não arriscar porque «ele não estava em condições»".

Mal terminou o jogo, Messi voltou a Miami, nos Estados Unidos, num avião privado. Ainda não se sabe se poderá defrontar o Atlanta United no próximo sábado, ao serviço do Inter de Miami, em jogo a contar para a MLS.