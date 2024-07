Lionel Messi, que saiu lesionado na final da Copa América 2024, utilizou as redes sociais para garantir que está «bem» e acabou por deixar uma pequena homenagem a Di Maria e Otamendi, dois pilares do Benfica.

A Copa América acabou e a primeira coisa que quero é agradecer a todos pelas mensagens e cumprimentos. Estou bem, graças a Deus, e espero estar em campo em breve novamente a fazer o que mais amo», começou por escrever no Instagram, esta terça-feira, relativamente à lesão que sofreu na final, tendo mesmo de ser substituído aos 64 minutos.

Sobre Di María, que fez o último jogo com a camisola da Argentina na passada madrugada de segunda-feira, na vitória frente à Colômbia por 1-0, que deu a conquista da Copa América, Messi só teve a agradecer aos «maiores», incluindo no lote o capitão do Benfica, Otamendi.

«Estou muito feliz, especialmente porque atingimos o objetivo que tínhamos e o Fide (Di Maria) deixou-nos com mais uma Copa América. Os maiores, como ele, Otamendi ou eu, vivemos com especial emoção, com outros companheiros que já levam vários torneios e somam a sua experiência também, e com um grupo de jovens que dão tudo em cada bola. Somos uma equipa e também uma família, um grupo espetacular», acrescentou.

Por fim, o vencedor de oito Bolas de Ouro garantiu que a seleção Argentina ainda tem «muito presente e muito futuro».