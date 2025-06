Lionel Messi mostrou-se entusiasmado com a participação no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que arranca este sábado, nos Estados Unidos.

O argentino, recorde-se, é a estrela do Inter Miami, que integra o Grupo A da competição, ao lado dos egípcios do Al Ahly (15 de junho), do FC Porto (20 de junho) e os brasileiros do Palmeiras (24 de junho).

«É um bonito torneio e tenho grande vontade de poder disputá-lo. Tenho outras expectativas em comparação com quando estava noutras equipas, mas com muita vontade, muita ilusão de competir com os melhores e tentar fazer boa figura», disse Messi, ao site da FIFA.

Uma boa experiência para jogadores e adeptos

O avançado de 37 anos, oito vezes Bola de Ouro, já venceu três Mundiais de Clubes com o Barcelona (2009, 2011 e 2015), mas diz que desta vez será diferente.

O atual Mundial de Clubes reúne 32 equipas de todo o mundo, começa já na madrugada deste domingo e decorre durante um mês até 13 de julho. O Inter Miami é o primeiro a entrar em campo, aliás, frente ao Al Ahly, à uma da manhã de domingo em Portugal.