Campeão mundial em 2022, no Qatar, e herói nacional na Argentina, Lionel Messi quer defender o título na competição de 2026. Porém, o astro argentino e vencedor de oito Bolas de Ouro, em entrevista ao jornal SPORT, revelou que não quer ser um «peso morto» para a La Albiceleste:

Olhando para o futuro, o Mundial 2026 está a chegar. Veremos Lionel Messi em campo?

«É um Mundial especial. É especial jogar pela seleção e participar noutras competições importantes e oficiais, principalmente considerando o que significa um Mundial. E eu já venci um, no entanto não quero ser um peso morto, por assim dizer. Quero sentir-me bem fisicamente, para ter certeza que posso ajudar e contribuir para a equipa.»

As diferenças da MLS para a Europa

«A nossa temporada é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio, com alguns jogos de preparação para o Mundial. E na altura veremos como estão as coisas e se me sinto em forma para poder participar.»

A importância de um Mundial

«Obviamente que estou ciente que é um Campeonato do Mundo, que é especial e a maior competição que existe. Estou animado, mas a encarar um dia de cada vez».