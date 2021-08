Agora não há volta a dar. O Barcelona começou na manhã desta terça-feira a retirada das imagens alusivas a Lionel Messi da fachada principal do Camp Nou.

Vê-se nas fotografias tiradas na entrada do estádio dos catalães que o mural com a imagem de vários jogadores da equipa, como Ter Stegen, Piqué e Griezmann, já não conta com a cara de Lionel Messi.

Os adeptos dos «blaugrana» ainda mantinham a esperança num acordo entre as duas partes, mas a imprensa francesa, tal como a catalã, avança na manhã desta terça-feira que já há acordo entre os franceses do Paris Saint-Germain e o astro argentino. Esta ação do Barcelona poderá ter sido a machadada final na expectativa dos adeptos.