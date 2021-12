Maxi Rodriguez terminou a carreira e, das muitas felicitações que recebeu, uma foi especial. Lionel Messi juntou-se ao lote e despediu-se da 'Fera', alcunha pela qual é conhecido o antigo jogador de Espanhol, Atlético Madrid, Liverpool, Peñarol e, claro, do Newell's Old Boys.

O emblema argentino é comum a Maxi Rodriguez e, de um leproso [adeptos do Newells] para outro, Messi disse: «Olá Fera! Antes de mais, quero felicitar-te pela carreira que fizeste. Quero dizer-te que foi uma honra para mim partilhar o relvado contigo, uma grande pessoa a qual respeito e a quem quero muito. Termina uma etapa e agora começa outra, oxalá que encontres outra que te deixe completo, como o futebol até agora. Tudo de bom e um abraço grande.»

Também Jordan Henderson, capitão do Liverpool, ou Gerardo Martino, notável figura do Newells, antigo selecionador do Paraguai e treinador do Barcelona se despediu de Maxi Rodriguez.

De resto, o momento em que o antigo internacional argentino pôs fim à carreira foi extremamente emotivo.