O presidente do Barcelona reafirmou a sua crença de que Lionel Messi irá terminar a carreira no clube.

«Leo já disse que iria retirar-se no Barcelona, no seu clube de toda a vida. E não tenho dúvidas de que Messi jogará aqui muito para além de 2021, que é quando acaba o seu contrato», afirmou Josep Maria Bartomeu numa entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, em que afirmou a sua vontade de continuar com o treinador Quique Setién, mesmo depois de ter perdido o título espanhol.

Bartomeu assegura que conta com o técnico espanhol para 2020/21, apesar dos rumores sobre Xavi, ex-jogador blaugrana, que atualmente treina o Al Sadd do Qatar.