A relação entre Lionel Messi e Vitinha voltou a ser motivo de especulação nas redes sociais, depois de mais um episódio que deixou os adeptos a questionar o ambiente entre os dois antigos colegas no PSG.

Desta vez, e através do vídeo de um momento durante a vitória do PSG sobre o Inter Miami por 4-0, consegue ver-se Messi a ficar frustrado por não conseguir roubar a bola ao português, acabando por fazer um gesto que parece uma tentativa de agressão.

Este vídeo foi amplamente partilhado no X (antigo Twitter), gerou milhares de reações e tornou-se viral.

As dúvidas sobre a relação entre os dois jogadores já vem muito detrás, porém.

Tudo começou com uma notícia publicada em 2023 pelo jornal francês L’Équipe, que dava conta de um desentendimento entre ambos durante um treino no PSG. Segundo o diário, o argentino teria acusado o médio português de ser um «mau jogador» e de o «ter magoado» com entradas duras.

Vitinha quebrou o silêncio pouco depois e fez um raro desmentido público, garantindo que essa frase era falsa.

«Não costumo comentar notícias da imprensa, mas abro uma exceção para dizer que isso não é verdade.»

Já este domingo, antes do jogo entre o Inter Miami e o PSG, outro detalhe foi captado pelas câmaras e não passou despercebido: na entrada das equipas em campo, Lionel Messi cumprimentou todos os antigos colegas do PSG com um abraço... exceto Vitinha e Nuno Mendes.

O distanciamento entre Messi e os dois portugueses reacendeu os rumores de uma relação distante.

A verdade é que Vitinha foi sempre muito elogioso para Messi, tendo, por exemplo, referido nos Estados Unidos que é impressionante o que o argentino consegue fazer aos 37 anos.

Já no final do jogo, e assim que o árbitro apitou pela última vez, Vitinha foi direto a Messi e deu-lhe um abraço, ao qual o argentino correspondeu, ainda que de forma discreta. Um momento que deixou no ar a dúvida: há realmente um mal-estar entre os dois ou tudo não passa de perceções exageradas?