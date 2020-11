Paulo Dybala e Marcos Acuña foram dispensados da seleção argentina devido a problemas físicos, informou a federação daquele país.



O avançado da Juventus não vai participar nos jogos da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2022 por ter uma infeção urinária, sendo que o a situação requer «repouso desportivo e avaliações», de acordo com os responsáveis argentinos. Por sua vez, o lateral ex-Sporting lesionou-se no encontro do Sevilha contra o Osasuna e foi rendido por Lisandro Martínez, do Ajax.



Lembre-se que a «albiceleste» defronta o Paraguai na madrugada do próximo dia 13 de novembro e o Perú cinco dias depois, em jogos a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial 2022.