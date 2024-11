Vítor Filipe apresentou a candidatura à Associação de Futebol de Lisboa com um programa que aposta na digitalização da instituição e também na construção de uma «Vila do Futebol», neste caso, a construir em Mafra.

O candidato foi conselheiro de Nuno Lobo, presidente em exercício, nos últimos doze anos, mas considera que chegou o momento de dar um passo em frente, por isso, apresenta-se como «a escolha natural».

Antigo jogador, treinador e dirigente, Vítor Filipe assume-se com um «homem de trabalho e de família», «capaz de fazer pontes e garantir consensos». «Consciente da responsabilidade que me espera, comprometo-me a cumprir o programa eleitoral com a mesma raça que tinha como jogador, o mesmo entusiasmo enquanto treinador e o mesmo espírito de missão como dirigente», destacou na apresentação do programa da candidatura.

Um programa que pretende apostar na «digitalização dos serviços», na informatização da relação com os clubes, mas também na comunicação, marketing e formação, neste último caso, orientada para os treinadores.

As apostas do programa de Vítor Filipe passam ainda pela construção de uma «Vila do Futebol» com dez hectares, três campos de futebol, um pavilhão para o futsal e um campo de futebol de praia. «Esta candidatura está determinada em materializar o que foi contratualizado com a Câmara Municipal de Mafra e construir a Vila do Futebol, projeto em que participei com muito orgulho», destaca ainda o candidato à AFL.

Vítor Filipe teve uma carreira de jogador ao longo de 25 anos, passando sucessivamente pelo Primeiro de Dezembro, Montelavarense, Lourel, Seixal, Sporting e Sintrense. Atualmente também é membro do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, mas já anunciou que vai renunciar ao cargo.