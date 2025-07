Uma ameaça de bomba num avião obrigou a uma aterragem de emergência em Lisboa, como informa a CNN Portugal. De acordo com as informações partilhadas, o destino do avião, que pertencia à companhia aérea Sata, era Bilbau, Espanha.

O protocolo de segurança obrigou a que o comandante do avião aterrasse em Lisboa. Após a inspeção das autoridades competentes à aeronave e à bagagem, não foi possível confirmar a alegada ameaça de bomba.

Ainda assim, dois passageiros acabaram por ser detidos para interrogatório por suspeita de responsabilidade na comunicação da ameaça, anunciou a companhia no comunicado mais recente acerca do sucedido.

O alerta foi dado pelas 12:50, sendo que o avião aterrou no aeroporto de Lisboa por volta das 13:15. Várias corporações de bombeiros foram chamadas ao local, com indicação para se dirigirem «por prevenção».

As autoridades policiais, por sua vez, deslocaram-se ao aeroporto para realizarem uma avaliação rigorosa. Informações avançadas pela CNN Portugal garantem que a PSP considerou não ser necessário adiantar mais pormenores.

A companhia aérea esclareceu a situação. «A Azores Airlines informa que na sequência de uma ameaça de bomba a bordo do voo S4 504, que efetuava a ligação entre Ponta Delgada e Bilbau, o comandante acionou o protocolo de segurança e divergiu o voo para o Aeroporto de Lisboa, tendo este aterrado em segurança», escreveu em comunicado.

A Sata garantiu que o protocolo previsto foi cumprido, de modo a encaminhar o avião para uma «zona isolada e segura», para a ser possível realizar o «desembarque de passageiros e tripulantes de forma tranquila e segura». A companhia lamentou, ainda, «os constrangimentos» que a situação «possa ter causado».