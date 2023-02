Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou, ao início da noite de sábado, no rés-do-chão de um prédio da Mouraria, no centro de Lisboa.

Segundo apurou a CNN Portugal junto do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado às 20:32 para a Rua do Terreirinho.

Tiago Lopes, porta-voz do Regimento de Sapadores Bombeiros, adiantou aos jornalistas no local que as vítimas viviam todas no rés-do-chão do prédio, onde deflagrou o incêndio. As causas ainda estão por apurar.

Cerca das 21:50 o fogo já se encontrava extinto, mas os serviços de emergência permaneciam no local. A Polícia Judiciária vai abrir uma investigação.

À Lusa, Margarida Castro, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, afirmou que as pessoas que estavam no prédio eram todas estrangeiras, maioritariamente do continente asiático. As informações preliminares de que dispõe indicam que além dos dois mortos, também estrangeiros, das 14 vítimas do incêndio transportadas para hospitais duas são de nacionalidade argentina e 11 da Península do Industão, região asiática que compreende países como a Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal.

Um português ficou também ferido mas é uma «vítima colateral», porque não estava no prédio aquando do incêndio. Margarida Castro disse que o prédio, apesar de o incêndio ter sido apenas no rés-do-chão, ficou inabitável e que na segunda-feira será feita uma vistoria.

Entretanto, dois adultos e duas crianças transportados para a urgência do Hospital de Santa Maria receberam alta durante a noite.

«Precisavam de receber oxigénio, mas não inspiravam cuidados», afirmou fonte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.