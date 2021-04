O Estádio da Luz será o primeiro em Portugal com a cobertura 5G. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela NOS, patrocinadora do Benfica, num acordo apresentado pelo administrador-executivo da operadora, Manuel Ramalho Eanes, ao lado do dirigente do Benfica, Rui Costa.

Assim, quem assistir aos jogos do Benfica em casa, terá acesso ao plano de cobertura com internet móvel dez vezes mais rápida, ainda que nesta altura não haja uma data de arranque para os serviços comerciais 5G em Portugal.

«Este é um marco tecnológico de enorme relevância para a NOS, quer pela construção do nosso caminho de liderança no 5G, quer pela transformação do estádio do Sport Lisboa e Benfica numa arena desportiva altamente digital e inteligente, única em Portugal. Quando o 5G for uma realidade, queremos ser os primeiros a entregá-lo às pessoas e às empresas», afirmou Manuel Ramalho Eanes, citado em nota à imprensa.

Já Rui Costa sublinhou que «o Benfica é um clube onde a inovação está no centro da sua estratégia» e que ter «o primeiro estádio 5G em Portugal é motivo de orgulho».

Em nota oficial, o Benfica refere que a quinta geração móvel vai ser assegurada por «um sistema de antenas 5G em cada uma das palas do estádio, que garante a cobertura plena das bancadas, sendo complementada por um sistema de células 5G para cobertura de zonas estratégias do estádio, como centro de imprensa, camarote presidencial ou camarote NOS».

Nos últimos anos, a ligação à internet, nomeadamente antes da pandemia da covid-19 em Portugal, com milhares de adeptos nos estádios, era um dos grandes desafios vigentes.

O leilão da 5G decorre desde novembro de 2020.