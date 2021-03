Alioune Ndour chegou finalmente a Portugal. O avançado foi contratado pelo Belenenses em outubro, mas demorou cinco meses a conseguir o visto para entrar no nosso país, pelo que só na última sexta-feira chegou a Lisboa e se juntou por fim ao novo clube.

A história é fácil de contar. Inicialmente Ndour estava nos Estados Unidos, onde representava o Loudoun United por empréstimo, enquanto esperava pelo visto para viajar para Portugal.

Entretanto o próprio visto para estar nos Estados Unidos caducou e o jogador teve de viajar para Dakar, de onde é natural. Desde então, ficou no Senegal à espera que as autoridades locais lhe passassem a autorização para entrar no nosso país, o que só aconteceu agora.

Alioune Ndour viajou então para Lisboa, treinou domingo e segunda-feira com as equipas B e Sub-23 e nesta terça-feira estreou-se a trabalhar com o plantel principal.

O jogador foi contratado na perspetiva de ser inscrito em janeiro na Liga, mas perante a impossibilidade de viajar acabou por não o ser. Até final da temporada apenas pode ser opção, portanto, para as equipas B e Sub-23, sendo que tem contrato até 2025.