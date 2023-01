A Ponte 25 de abril, que liga Lisboa a Almada vai ter condicionamentos de trânsito entre os dias 10 e 20 de janeiro, informou a Lusoponte.

De acordo com a empresa que gere a infraestrutura, em causa estão obras de repavimentação que vão decorrer todos os dias úteis no período definido, entre as 21 e as 7 horas.

A mesma nota refere que no dia 18 de janeiro, e durante o mesmo período, «os acessos à Avenida da Ponte pela A5 e pelo ramo das Amoreiras no sentido norte/sul vão estar encerrados, estando assegurados desvios alternativos».