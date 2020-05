A livraria Lello, no Porto, é muitas vezes apontada como local de inspiração de J.K. Rowling para a saga de Harry Pottter, mas, nas redes sociais, a autora garantiu que não.

A escritora viveu no Porto, onde trabalhou como professora de inglês, e foi na cidade que começou a escrever o primeiro livro da saga Harry Potter. Sabendo desta informação e olhando para alguns aspetos da livraria, nomeadamente a escadaria, foi inevitável que a Lello fosse apontada como inspiração para alguns cenários de Hogwarts.

«Eu estava a pensar em colocar uma secção no meu site sobre todas as supostas inspirações e locais de nascimento de Potter», começou por escrever J.K. Rowling no Twitter quando questionada sobre um café específico onde teria começado a escrever os livros de Harry Potter, e depois falou sobre a Lello.

«Nunca visitei esta livraria no Porto. Nunca soube da sua existência! É linda e eu gostaria de a ter visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!», garantiu.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY