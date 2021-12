O arranque de Lito Vidigal no comando do Moreirense não tem sido nada positivo. Nos três jogos pelo emblema vimaranense, o técnico soma três derrotas, a última das quais resultou mesmo no afastamento da Taça, diante do Mafra (3-1), mesmo em superioridade numérica durante quase uma hora.

«Sinto que a equipa tem vindo a crescer. Mesmo no último jogo, estivemos a vencer e por cima até ao momento da expulsão, só que, depois, houve algum desequilíbrio emocional que não prevíamos. A equipa tem dado o máximo e precisa de uma vitória para sustentar todo o trabalho desenvolvido, porque são as vitórias que trazem a confiança», disse o treinador luso-angolano em conferência de imprensa.

Lito admite que o Moreirense está «um pouco desconfortável», já que soma sete jornadas sem vencer na Liga e precisa de «saber sofrer nesta fase» para que o coletivo «estabilize e apresente o que pode fazer».

«Cada vez há menos jogadores a desequilibrar individualmente a nível mundial. O futebol é um jogo de equipa e uma equipa forte supera todas as dificuldades dentro e fora de campo e nos relacionamentos. É a mensagem que tenho passado ao grupo. Quando as equipas criam esse ambiente de solidariedade, são difíceis de serem batidas», sublinhou.

Na próxima jornada, o Moreirense recebe o Estoril, uma equipa que «está a fazer uma boa campanha, tem bons jogadores e surge confortável na tabela».

«Olhámos para o adversário, mas, acima de tudo, para nós e aquilo que trabalhamos em função do que somos como equipa e das minhas ideias. Cada jogo tem a sua história e podemos ganhar qualquer um. Independentemente do adversário, há que acreditar que podemos vencer. A partir daí, é competir e esperar por um resultado positivo.»

Na 17.ª e penúltima posição, o emblema de Moreira de Cónegos defronta o Estoril, quinto classificado, esta terça-feira (21h00).