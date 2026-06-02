Aos 43 anos, o basco Andoni Iraola prepara-se para render Arne Slot no comando técnico do Liverpool. Depois de três épocas ao leme do Bournemouth, num ciclo que culminou com a qualificação para a Liga Europa, o técnico espanhol está em negociações com o Liverpool. A informação foi confirmada pelos “Reds” nesta terça-feira.

Outrora defesa do Ath. Bilbao, Iraola iniciou o percurso enquanto treinador nos cipriotas do AEK Larnaca, passando também pelo Rayo Vallecano em 2020/21 e 2022/23. Seguiram-se três épocas no Bournemouth, com 47 vitórias em 127 jogos.

O Liverpool anunciou a saída de Arne Slot na última semana.

