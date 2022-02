A SAD do FC Porto confirma, no Relatório e Contas Consolidado do primeiro semestre de 2021/22, que vai contratar Marko Grujic a título definitivo no final da presente temporada.



Recorde-se que os dragões anunciaram a chegada do médio sérvio por empréstimo do Liverpool, com opção de compra. Porém, o clube inglês comunicou desde logo uma transferência a título definitivo, isto porque a opção de compra era, de facto, obrigatória, como o Maisfutebol explicou na altura.



No Relatório e Contas, a SAD azul e branca explica que, «apesar do contrato de trabalho com o atleta terminar em 30 de junho de 2022, o FCP já assumiu a responsabilidade da aquisição da totalidade do passe do atleta após essa data.»



Na rubrica de aquisição, aliás, já está contabilizado um custo de nove milhões de euros pela aquisição do passe de Grujic.



Sérgio Oliveira, por seu turno, foi emprestado à AS Roma até final da presente temporada, com uma opção de compra no valor de 13 milhões de euros.



O internacional português renovou contrato com o FC Porto em dezembro de 2020 e, explicam os dragões no Relatório e Contas Consolidado, recebeu entretanto um «prémio de fidelidade» «no montante de 1,8 milhões de euros.»