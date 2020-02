E se Mohamed Salah tivesse assinado pelo Sp. Braga em 2011?

É impossível projetar aquilo que teria mudado na carreira do egípcio, mas a verdade é que o emblema português tentou mesmo contratar o agora jogador do Liverpool.

«Vou confidenciar uma coisa que nunca tinha dito em ON a ninguém: queria contratar o Salah para o Sp. Braga, em 2011. Quando ele estava no Egito, no Al Moqaweloon», revelou Leonardo Jardim, então treinador dos «arsenalistas», em entrevista ao Record.

«Não conseguimos chegar a acordo. Ele acabou por ficar mais uma temporada no Egito, jogou ao nível que já tínhamos visto, transferiu-se depois para a Suíça [Basileia] e depois...é o que se sabe», acrescentou.