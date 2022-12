Liverpool e PSV Eindhoven acordaram a transferência de Cody Gakpo para os reds, informou esta noite o emblema dos Países Baixos.

Em comunicado, o diretor-geral do PSV, Marcel Brands, revelou que esta é uma «transferência recorde» para o clube.

O avançado de 23 anos, que esteve recentemente ao serviço dos Países Baixos no Mundial 2022, tem iminente a viagem para Inglaterra, onde vai cumprir as habituais formalidades para assinar contrato com o Liverpool.

Gakpo, refira-se, foi durante muito tempo associado ao Manchester United, e o próprio jogador reconheceu que esteve perto de mudar-se para Old Trafford. «Estive perto de sair, falei com Ten Hag várias vezes», disse, em outubro.

A verdade é que Gakpo vai mudar-se para a Premier League, sim, mas para o Liverpool, onde será colega de equipa de Diogo Jota e Fábio Carvalho.

Até agora, o internacional neerlandês só tinha representado o PSV, com 55 golos marcados em 159 jogos.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.