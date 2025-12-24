O avançado sueco Alexander Isak reagiu, nas últimas horas, à grave lesão sofrida ao serviço do Liverpool, no passado sábado, após marcar golo ante o Tottenham, dizendo-se «devastado», mas agradecendo todo o apoio.

«Estou devastado por ficar de fora por algum tempo. É hora de recuperar e apoiar de fora. Vou trabalhar arduamente para voltar o mais rápido possível», começou por referir, numa mensagem publicada através do Instagram, na terça-feira.

«Obrigado a todos os adeptos do Liverpool e a todos os outros pelas mensagens carinhosas, elas não passaram despercebidas», concluiu Isak.

Também na terça-feira, o treinador Arne Slot mostrou confiança no regresso de Isak ainda na época 2025/26, sendo que a paragem, ainda que com tempo indeterminado, nunca será inferior a dois meses.