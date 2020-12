Após nove meses com as bancadas vazias, dois mil adeptos foram autorizados a assistir ao jogo do Liverpool, em Anfield.

No final do encontro, em que os reds golearam o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, Jürgen Klopp aproveitou para matar saudades dos adeptos, dirigindo-se a eles como o fazia quando o vírus ainda não tinha mudado a vida do futebol e do mundo inteiro. Veja as imagens no vídeo abaixo: