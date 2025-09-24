Hugo Ekitike foi o herói no triunfo do Liverpool frente ao Southampton, por 2-1, depois de marcar o golo decisivo aos 85 minutos. No entanto, o avançado dos Reds emocionou-se demasiado e, já com um amarelo, acabou por tirar a camisola nos festejos. Resultado? Recebeu o segundo cartão e foi expulso.

Quem não gostou foi Arne Slot, treinador do Liverpool, que se mostrou algo chateado com o comportamento de Ekitike.

«Foi desnecessário e estúpido. O primeiro já era desnecessário e, até certo ponto, estúpido, porque tens de controlar as tuas emoções. Temos de controlar as nossas emoções. Eu sei o quão difícil isso é, jogar como número 9 na Premier League ou em qualquer outra Liga, porque os defesas podem fazer o que quiserem. Mas é sempre melhor controlar as emoções para não levar este tipo de cartão», começou por dizer a seguir ao jogo dos dezasseis avos de final da Taça da Liga inglesa.

«Eu disse-lhe que se marcasse um golo na final da Liga dos Campeões aos 87 minutos, depois de fintar três jogadores e acertar no ângulo superior, talvez eu entendesse», acrescentou.

O avançado, que durante o jogo estava com as emoções ao rubro, acabou por partilhar uma mensagem de desculpas nas redes sociais.

«Estava tão entusiasmado por ajudar a equipa a alcançar uma nova vitória em nossa casa, naquele que era o primeiro jogo na Taça da Liga, que as emoções levaram a melhor sobre mim. As minhas desculpas a toda a família Red. Obrigado aos adeptos por apoiarem e aos meus colegas de equipa por assegurarem a vitória».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?