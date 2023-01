Stefan Bajcetic e o Liverpool renovaram o contrato que liga as duas partes, anunciou esta tarde o emblema inglês.

Em comunicado, os reds informam que o médio de 18 anos rubricou um vínculo de «longa duração».

Nascido em Espanha, mas filho de pai sérvio, Bajcetic chegou ao Liverpool em 2020, proveniente do Celta de Vigo. Estreou-se pela equipa de Jurgen Klopp já esta época e nas últimas semanas ganhou preponderância na equipa: tem até agora dez jogos e um golo apontado.

Stefan Bajcetic has signed a new long-term contract with the Reds 🙌🔴