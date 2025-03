O Liverpool anunciou, na tarde desta sexta-feira, que o guardião Alisson vai deixar a concentração do Brasil e regressar a Inglaterra, a fim de efetuar exames complementares após o choque sofrido durante a partida com a Colômbia (2-1).

Na última madrugada, o guarda-redes e o defesa Davinson Sanchéz protagonizaram um violento choque de cabeças, quando o encontro estava empatado a um golo. Como tal, foi acionado o protocolo FIFA para concussões.

🚑 𝗙𝗜𝗧𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Alisson suffered a head injury during Brazil's 2-1 victory over Colombia. The goalkeeper 'felt a little dizzy and had ear pain' and was substituted. The Brazilian team's doctor, said he was taken off due to suspected concussion, but thinks he’s ok. pic.twitter.com/ms29LNUiqY