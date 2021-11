O Liverpool qualificou-se nesta noite para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas há ainda um lugar em aberto no Grupo do FC Porto. Os dragões são precisamente segundos classificados, com cinco pontos e o Atlético Madrid vem a seguir, com quatro. O Milan tem um e, ainda que não esteja eliminado, precisa de bater espanhóis e ingleses para sonhar com os oitavos.

O próximo jogo do FC Porto é com o Liverpool e pode decidir a passagem à fase seguinte se os dragões vencerem em Anfield e o Atlético perder com o Milan, em Madrid.

Esse é o único cenário que trará alguma definição ao destino portista, pois outros resultados em Anfield deixam tudo em aberto para a última jornada, frente ao campeão espanhol, dependendo depois se o Milan se junta à disputa ou não (tem de vencer o Atlético, no entanto).