Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, em declarações na conferência de imprensa após o Benfica-Liverpool, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:

«Não esperava que o jogo fosse fácil. E tenho de elogiar o Benfica, lutaram pela vida depois de lhes termos aberto um pouco a porta. Quando marcaram, o público empurrou-os. O ambiente foi muito bom e as boas equipas de futebol aproveitam isso.

Não nos acalmámos imediatamente, mas as três mexidas ajudaram os rapazes no período duro.

O jogo estava mais aberto do que eu gostaria, claro, mas penso que toda a gente na sala concorda que podíamos e devíamos ter marcado mais golos. Deixo um elogio ao Benfica, mas ainda assim o melhor jogador do Benfica foi o guarda-redes, o que diz muito.

[Eliminatória fechada? Fez mexidas a pensar no jogo do fim de semana com o Man City?]

«A resposta é não a ambas as questões. A eliminatória não está fechada. Estamos no intervalo. Esperávamos não lhes ter dado a oportunidade de voltarem à luta pelo jogo, mas mereceram e é futebol. O Benfica não chegou aos quartos de final de mão beijada. Passou um grupo incrivelmente difícil e jogou contra uma das mais talentosas equipas da Europa: o Ajax.

E não pensei um segundo no jogo do Man City até agora. (…) Se ganharmos aos City penso que ninguém vai dizer que está decidido. É a melhor equipa do Mundo. Toda a gente sabe a importância do próximo jogo, mas depois desse jogo haverá outros.»