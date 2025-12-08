Depois de criticar veemente a gestão de Arne Slot e de deixar o futuro em aberto, Salah não foi convocado para o Inter Milão-Liverpool, a contar para a sexta jornada da fase liga da Champions. De acordo com a imprensa britânica, o avançado de 33 anos não vai ser alvo de um processo disciplinar, mas fica de fora da comitiva durante alguns dias, numa decisão diretiva apoiada pelo treinador.

Em 19 jogos na época, Salah leva cinco golos e três assistências, mas não saiu do banco na visita ao Leeds (3-3), no sábado.

O Liverpool ocupa o nono lugar da Premier League, a 10 pontos do líder Arsenal. Na Champions, os “Reds” estão no 13.º posto, com nove pontos, a um da zona de qualificação direta para os “oitavos”.

Nesta terça-feira (20h), os ingleses visitam o Inter Milão, quarto classificado com 12 pontos – igualado com Real Madrid, Bayern Munique e PSG – a três pontos do líder Arsenal.