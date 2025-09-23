VÍDEO: Ekitiké apura Liverpool na Taça da Liga e acaba expulso
Avançado francês protagonizou momento inusitado em Anfield. Fora de portas, o Chelsea operou reviravolta perante Lincoln
Avançado francês protagonizou momento inusitado em Anfield. Fora de portas, o Chelsea operou reviravolta perante Lincoln
O Liverpool avançou para os “oitavos” da Taça da Liga inglesa, ao triunfar na receção ao Southampton (2-1). Na noite desta terça-feira, os “Reds” adiantaram-se ao minuto 43, quando o avançado sueco Isak se estreou a marcar pelo novo clube, assistido por Chiesa.
Isak estreia-se a marcar pelo Liverpool 😍#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Liverpool #Southampton pic.twitter.com/HNsoyGmHr9— sport tv (@sporttvportugal) September 23, 2025
Na etapa complementar, o médio Charles restabeleceu a igualdade aos 76 minutos. Todavia, o avançado Hugo Ekitike – também assistido por Chiesa – aplicou o 2-1 aos 85 minutos. Ao tirar a camisola na celebração, o francês viu o segundo cartão amarelo.
Os Saints chegam ao empate em Anfield 🥵#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Liverpool #Southampton pic.twitter.com/X2RdQ2ozC1— sport tv (@sporttvportugal) September 23, 2025
Ekitike marcou e foi expulso após tirar a camisola nos festejos 🥶#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Liverpool #Southampton pic.twitter.com/iwGElSiUMz— sport tv (@sporttvportugal) September 23, 2025
Por sua vez, o Chelsea levou a melhor no reduto do Lincoln (2-1), terceiro classificado da terceira divisão. O avançado Pedro Neto foi a jogo aos 70 minutos, quando os “Blues” já venciam graças aos golos do avançado Tyrique George e do médio Buonanotte, aos 48 e 50 minutos, respetivamente.
Antes, aos 42 minutos, o avançado Robert Street inaugurou o marcador a favor do Lincoln.
Street surpreende toda a gente e dá vantagem ao Lincoln frente ao Chelsea 😮#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Lincoln #Chelsea pic.twitter.com/Is8lZFVWww— sport tv (@sporttvportugal) September 23, 2025
O Chelsea dá a volta ao resultado com dois golos em dois minutos 👊#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Lincoln #Chelsea pic.twitter.com/oBAoKZIbtb— sport tv (@sporttvportugal) September 23, 2025
Assim, Chelsea e Liverpool juntam-se a Fulham, Wolves, Swansea, Brentford, Grimsby, Crystal Palace, Cardiff, Wrexham, Wycombe e Brighton nos “oitavos”.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?