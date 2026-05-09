O Chelsea empatou na visita ao Liverpool (1-1) na 36.ª jornada da Premier League, desfecho que mantém Benfica e Sporting esperançados no apuramento direto para a Champions. De recordar que o segundo classificado em Portugal só conseguirá acesso direto à Liga dos Campeões caso o Aston Villa termine no quarto posto em Inglaterra.

Quanto ao jogo, na tarde deste sábado em Anfield, Pedro Neto foi baixa no Chelsea e o Liverpool inaugurou o marcador ao sexto minuto por Gravenberch. Na resposta, aos 35 minutos, Enzo Fernández (ex-Benfica) restabeleceu a igualdade.

Ainda que Cole Palmer tenha marcado aos 49m, o avançado dos “Blues” estava em fora de jogo. Entre trocas, o Liverpool enviou várias bolas aos ferros e não conseguiu derrubar a resistência londrina.

Assim, o Liverpool é quarto classificado com 59 pontos, um sobre o Aston Villa (5.º), que no domingo visita o Burnley (19.º). Na sexta-feira, o Liverpool visita o Aston Villa.

Quanto ao Chelsea, é nono classificado com 49 pontos, a dois da zona europeia. Ao cabo de sete jornadas sem vencer, segue-se a receção ao “vizinho” e rival Tottenham (17.º), a 19 de maio.