O marcador de Wembley assinalava 20:22 minutos quando Jeremie Frimpong acelerou a solo pela direita e devolveu a vantagem ao Liverpool na Supertaça de Inglaterra.

Na tarde deste domingo, ao invés de aplausos, a passagem do minuto 20 foi brindado com celebrações de golo, como tantas vezes aconteceu com Diogo Jota.

Depois de os reforços Wirtz e Ekitike edificarem o 1-0, Frimpong – um dos quatro reforços de início – impôs o 2-1 frente ao Crystal Palace. Na celebração, o lateral neerlandês colocou o dedo à frente da boca, visando os adeptos dos londrinos.

Antes do apito inicial, uma minoria de adeptos do Crystal Palace vaiou o minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.