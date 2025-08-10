Um golo para Jota: Liverpool marca em Wembley à passagem do minuto 20
Frimpong marca na estreia e devolve a vantagem aos campeões ingleses na Supertaça
O marcador de Wembley assinalava 20:22 minutos quando Jeremie Frimpong acelerou a solo pela direita e devolveu a vantagem ao Liverpool na Supertaça de Inglaterra.
Na tarde deste domingo, ao invés de aplausos, a passagem do minuto 20 foi brindado com celebrações de golo, como tantas vezes aconteceu com Diogo Jota.
Depois de os reforços Wirtz e Ekitike edificarem o 1-0, Frimpong – um dos quatro reforços de início – impôs o 2-1 frente ao Crystal Palace. Na celebração, o lateral neerlandês colocou o dedo à frente da boca, visando os adeptos dos londrinos.
Antes do apito inicial, uma minoria de adeptos do Crystal Palace vaiou o minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.
Frimpong volta a meter o Liverpool na frente 🥶#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CommunityShield #CrystalPalace #Liverpool pic.twitter.com/1YdpZUHyim— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025